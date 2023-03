Vor 300 Jahren wurde die Kirche in Huisheim geweiht

Die katholische Pfarrei Huisheim feiert den 300. Jahrestag der Kirchenweihe mit einer Reihe von Veranstaltungen. Auch der Bischof kommt.

In Huisheim wird heuer die Weihe der Kirche St. Vitus vor 300 Jahren mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen gefeiert. In historischen Aufzeichnungen wird der 12. September 1723 als Weihetag angegeben. Größere Bau- und Umbaumaßnahmen gingen der Einweihung voraus. Man darf annehmen, dass zuvor bereits eine Kirche in der Mitte Huisheims gestanden hatte, der Überlieferung nach schon im 12. Jahrhundert, womöglich sogar früher. Urkundlich erwähnt ist der Verkauf des Kirchensatzes und Zehnten im Jahr 1423 an die städtische Spitalstiftung in Wemding.

Besondere Merkmale des bald 300-jährigen Gotteshauses sind der spätgotische Turm und die barocken Seitenaltäre. Auf dem Hochaltar sind der Kirchenpatron St. Vitus und seine Erzieher Modestus und Crescentia dargestellt. Oberhalb des Altarbildes ist der Heilige in einem Kessel über lodernden Flammen zu sehen. Weitere Stationen seines Lebens und Martyriums sind in vier Deckenbildern abgebildet. Eindrucksvoll hat der Wemdinger Maler Judas Thaddäus Simon, in einem Fresko am Deckengewölbe, die Verherrlichung des Hl. Vitus und seiner Erzieher festgehalten. Besucher bezeichnen die besondere Ausstrahlung des Kirchenraums als "erhaben".

Pfarrer verweist auf die sakrale Bedeutung der Weihe der Huisheimer Kirche

Pfarrer Jan Lazar hob in seiner Ansprache zum Auftakt des Jubiläumsjahrs die sakrale Bedeutung der Weihe der Huisheimer Kirche 1723 hervor. Er richtete den Blick auf Gott, den "Hausherrn der Kirche", der fortwährend durch seine Gegenwart diese Kirche heilige, besonders bei der Spendung und Austeilung der Sakramente. Bei der Segnung und Entzündung der Jubiläumskerze gab der Geistliche zu bedenken: "Wie viele Menschen durften in dieser Kirche im Laufe von drei Jahrhunderten wohl dem Herrn begegnen und durch ihn heilsame Erfahrungen erleben?" Die Kerze solle ein Zeichen der Dankbarkeit sein, sie begleite die Gläubigen mit dem aufgedruckten Leitspruch "Christus, Haupt der Kirche, gestern, heute und in Ewigkeit" durch das Jubiläumsjahr.

Die Jubiläumskerze vor dem Hochaltar in der Huisheimer Kirche. Foto: Maria Straßer

Mit Veranstaltungen durch das Jahr will die Pfarrei spirituelle Impulse zur Stärkung des Glaubens vermitteln. Eine Vortragsreihe mit Pater Gregor Lenzen aus Eichstätt hat bereits begonnen. Die weiteren Termine in der Pfarrkirche: Donnerstag, 9. März, 18.30 Uhr, "Eucharistie als Lebensform"; Montag, 13. März, 18.30 Uhr, "Kirche als Werkzeug Gottes". Jeder der Vorträge dauert etwa 45 Minuten und wird musikalisch umrahmt von der Gruppe De Lumina.

Gospelkonzert, Vortrag und Bergmesse zum Kirchenjubiläum in Huisheim

Weitere Glanzpunkte sollen sein: am 13. Mai ein Konzert des Donauwörther Gospelchors Sternenfänger, am 11. Juni ein Blick in die 300-jährige Geschichte von St. Vitus durch Diözesanhistoriker Leo Hintermayr, eine Bergmesse am 16. Juli an der Himmelfahrtskapelle mit den Alphornbläsern sowie ein Pontifikalgottesdienst am 17. September zum Weihetag der Pfarrkirche St. Vitus mit Bischof Gregor Maria Hanke (Eichstätt). Vom Pfarrfest am 18. Juni an wird eine Fotoausstellung zu sehen sein. Kindergarten- und Grundschulkinder beschäftigen sich ebenfalls mit dem Kirchenjubiläum und bereichern es durch ihre Beiträge.

Für die Pfarreiengemeinschaft Huisheim-Gosheim-Mündling führt Pfarrer Lazar im April eine Romwallfahrt durch. Ein Pfarrausflug ist im Mai nach Ellwangen - auf den Spuren des Seligen Paters Philipp Jeningen - mit Besuch der Wallfahrtskirche Schönenberg geplant. (AZ)