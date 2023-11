Huisheim

Weitere Firma interessiert sich für Solarpark-Strom aus Huisheim

Plus Der Solarpark nahe der Haunzenmühle in der Gemeinde Huisheim ist ein Schwerpunkt in der Bürgerversammlung. Bürgermeister verkündet Neuigkeiten zu dem Projekt.

Von Thomas Unflath

Der bereits geplante große Solarpark nahe der Haunzenmühle auf Huisheimer Gemarkung und mögliche weitere Vorhaben dieser Art waren ein größeres Thema bei der Bürgerversammlung. Bei dieser informierte Bürgermeister Harald Müller ausführlich und ging auch auf Nachfragen aus den Reihen der 170 Gäste ein. Außerdem gab Müller bekannt, dass sich ein weiteres großes Unternehmen für den Solarstrom aus der Gemeinde Huisheim interessiert.

Der vorgesehene Solarpark nahe der Haunzenmühle soll laut Müller im Frühjahr 2024 in Betrieb gehen. Ein Glücksfall bei dem Projekt sei gewesen, dass private Investoren mit eingestiegen sind: „Ohne diese wäre das Projekt vielleicht gar nicht umsetzbar gewesen.“ Nun ist die Gemeinde mit 43 Prozent beteiligt, die fünf Investoren mit 57 Prozent. Ausdrücklich betonte Müller: „Ohne die Gemeinde sind keine Änderungen am Projekt möglich.“

