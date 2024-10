Alte Reifen im Wald bei Monheim entsorgt

Bislang unbekannte Täter haben in einem Wald bei Monheim 42 Altreifen entsorgt. Zwischen dem 4. und dem 18. Oktober wurden die insgesamt 42 Altreifen an einem Waldweg in der Nähe von einem Parkplatz an der Nürnberger Straße zur Bundesstraße 2 (Monheim Nord) abgeladen. Wegen der großen Menge wird davon ausgegangen, dass die Reifen mit einem größeren Fahrzeug an die Ablagestelle transportiert wurden. Wer Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Donauwörth unter Telefon 0906/706670 zu wenden. (AZ)

