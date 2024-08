Anlaufstelle der Stadt bei Strafzetteln und Bauanträgen

Zwar steht auf dem Schild an der Straße noch „Außenstelle Bauamt“, jedoch befinden sich im Gebäude Reichsstraße 39 in Donauwörth nun zum Teil andere Abteilungen der Stadtverwaltung. Dies teilt die Kommune mit. Damit ist die Adresse auch Anlaufpunkt für Bürgerinnen und Bürger, die bestimmte Anliegen haben.

Nach Angaben der Kommune war das komplette Bauamt nur vorübergehend in der Außenstelle angesiedelt. Das für den Hoch- und Tiefbau zuständige Personal ist mittlerweile ins Rathaus zurückgekehrt. Die Bereiche Bauordnung und Stadtplanung blieben in der Reichsstraße. Die sind unter anderem für Bauanträge beziehungsweise -genehmigungen und Belange der Denkmalpflege zuständig. Wer ein Anliegen in Zusammenhang mit einem Strafzettel hat, ist in der Außenstelle ebenfalls an der richtigen Adresse, denn die städtische Verkehrsüberwachung zog aus der Alten Kanzlei dorthin.

Auch Büro der Donauwörther Stadtwerke ist in der Reichsstraße

Hinzu kommen die Bediensteten der Stadtwerke, die zuvor im Rathaus angesiedelt waren. Insgesamt sind in den Büros in der Reichsstraße, die über den Seiteneingang erreichbar sind, rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommune tätig. Die Schilder an der Fassade werden der Pressestelle der Stadt zufolge noch ausgetauscht.

Umgezogen ist in den vergangenen Monaten auch die Geschäftsstelle der City-Initiative Donauwörth - und zwar innerhalb des Rathauses vom ersten Stock ins Erdgeschoss.