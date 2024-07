Traktor gerät in Harburg in Brand

In Harburg ist am frühen Donnerstagabend ein Traktor in Brand geraten. Obwohl die Feuerwehr rasch vor Ort war, wurde das Fahrzeug zerstört.

Nach Angaben der Polizei war ein 19-Jähriger aus dem Jura-Bereich mit dem Schlepper samt Anhänger um etwa 17.20 Uhr auf der Wemdinger Straße in Richtung Ronheim unterwegs. Kurz vor dem Ortsende bemerkte der Fahrer, dass Rauch aus der Zugmaschine quoll. Der junge Mann lenkte sein Gespann von der Straße in den Bereich Am Pfannenstiel (Zufahrt zum städtischen Bauhof). Im nächsten Moment schlugen Flammen aus dem Bereich der Hinterachse. Ursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

Kommandant der Harburger Feuerwehr ist zufällig als Ersthelfer vor Ort

Zufälligerweise war der Harburger Feuerwehrkommandant Florian Gaudera als Ersthelfer vor Ort. Er verständigte sofort seine Kameraden von der Freiwilligen Feuerwehr Harburg und versuchte, mithilfe von Anwohnern mit Feuerlöschern den Brand zu bekämpfen. Dies sei aber nicht möglich gewesen. Bis die Einsatzkräfte eintrafen, habe der Schlepper schon lichterloh gebrannt. Eine schwarze Rauchwolke war weithin zu sehen. Mit Wasser und Schaum erstickte die Wehr die Flammen.

Icon Vergrößern Völlig ausgebrannt ist der Traktor in Harburg. Foto: Gaudera Icon Schließen Schließen Völlig ausgebrannt ist der Traktor in Harburg. Foto: Gaudera

Der rund 20 Jahre alte Traktor wurde völlig zerstört und der Anhänger in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei beziffert den Sachschaden an dem Gespann und an der Straße nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf an die 40.000 Euro. (wwi)