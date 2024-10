„Schöne Ferien“ mit dem Kolpingtheater Monheim

In den vergangenen Wochen haben die Mitglieder der Kolping-Theatergruppe Monheim wieder ein Lustspiel inszeniert, für das sich am 27. Oktober der Premierenvorhang in der Stadthalle hebt. Gezeigt wird dann die Komödie in drei Akten „Schöne Ferien“ von Bernd Gombold.

Zum Inhalt: Sommer, Sonnenschein – aber vor allem ganz viel Ruhe! Das gönnt sich das vermögende Ehepaar Gisela und Gottfried Hansemann (Sandra Ratschker und Walter Steib) jährlich auf „ihrem“ angestammten Campingplatz. Damit ist es schlagartig vorbei, als die neuen Platznachbarn – Familie Muffel – buchstäblich wie mit einem Donnerschlag ankommen. Zwei Welten prallen aufeinander. Stimmgewaltig und streitsüchtig macht sich Klaus Muffel (Armin Strobl) mit Gattin Erika (Stephanie Deckinger), plus „heißgeliebter“ Schwiegermutter Martha (Tanja Enzelberger), neben der Ruhe-Oase der rücksichtsvollen Hansemanns breit.

Der nervig-neugierige Peter taucht wie aus dem Nichts auf

Damit nicht genug: Äußerst temperamentvoll versucht die vielfache Mutter und sehr kommunikationsbedürftige Nachbarin Frauke (Aileen Mecklinger) mit angewandter Psychologie die schwachen Seiten aller Camper zu therapieren. Wird sie dabei auch den zwar eher ruhigen, dafür aber nervig-neugierigen Peter (Richard Betker), der wie aus dem Nichts plötzlich auftaucht, von seinem ständigen Leihzwang kurieren können?

Zum Erschrecken aller Urlauber macht sich dann auch noch die Nachricht von Diebesbanden breit, das organisierte Verbrechen sorgt für Aufruhr und sofort ist jeder verdächtig. Ganz und gar nicht organisiert ist hingegen Hansemann Junior (Klaus Löffler). Als Sahnehäubchen kündigt nämlich Sohnemann Tom noch seinen Besuch an, was in der Regel auf eine aktuelle monetäre Ebbe seinerseits schließen lässt.

Und welche Rolle spielt „Model“ Jenny?

Doch gewappnet gegen jedes Übel, zaubert Gottfried Hansemann auch hier den perfekten Schlachtplan, um durch geschickten Rollentausch mit Muffels dem Filius eine Lehre zu erteilen. Spielt dabei etwa auch „Model“ Jenny (Julia Zausinger), die sehr charmante Begleitung von Tom, eine Rolle? Die Beiden scheinen in das eheliche Drehbuch der Muffels neue Kapitel einzubringen… Die turbulenten Ferien der Protagonisten versprechen wieder einen humorvollen Bühnenauftritt. (unf)

Info: Termine für die Vorführungen von „Schöne Ferien“ sind am Sonntag, 27. Oktober, um 14 Uhr und 19.30 Uhr sowie am Samstag, 2. November, um 19.30 Uhr. Rentner und Pensionäre haben bei der Nachmittagsvorstellung am 27. Oktober freien Eintritt. Der Vorverkauf hat eben begonnen. Die Karten sind in der Tourist-Information (Schindlerhaus neben dem Rathaus) erhältlich. Für die Abendkasse ist nur ein geringes Kontingent reserviert.