TSV Wemding erobert die Schwaben-Krone

Judoka feiern die Meisterschaft in der Schwabenliga. Doch das Team muss lange zittern - auch nach Wettkampfende noch. Warum der Coach eine entscheidende Rolle spielt.

Mit einer Notbesetzung musste Wemdings Liga-Coach Marco Schmidt die Reise zum Schwabenligafinale der Judoka in Friedberg antreten. Gesundheitsbedingt fehlten neben Michael Gottwald (-73 Kilo), Trainer Marco Lechner (-81 Kilo), Florian Schneller (-90 Kilo) und Jonathan Stecher (+90 Kilo). Dass trotzdem eine schlagkräftige Mannschaft auf der Matte stand, verdankten die Wemdinger ihrem tiefen Kader. Mit einem Vorrunden-Vorsprung von einem Punkt vor Friedberg starteten die TSV-Kämpfer von der Tabellenspitze aus ins Finale.

Noch enger wurde das Meisterschaftsrennen, als das Team von Marco Schmidt zum Auftakt eine schmerzhafte 2:4-Niederlage gegen die Kampfgemeinschaft (KG) Süd hinnehmen mussten. Gegen die Judokas aus Memmingen, Kempten und Lindau konnten nur Alexander Lachner (-81 Kilo) und Leo Eisen (-66 Kilo) ihre Begegnungen für sich entscheiden. Nachdem es in der Begegnung zwischen Friedberg und der KG Süd zu einem 3:3-Unentschieden gekommen war, fiel die Entscheidung im Duell der Gastgeber aus Friedberg und den Kämpfern des TSV Wemding.

Titel-Entscheidung gegen Friedberg

Jürgen Jung (-73 Kilo), der eine Gewichtsklasse nach oben rutschen musste, wurde vom Gegner überrascht, was die Friedberger zu Beginn in Führung brachte. Anschließend zeigte Alexander Lachner (-81 Kilo) einen sehr abgeklärten Kampf und konnte die Wemdinger per Ippon-Wurf zum Ausgleich führen. Jens Ellrich (-81 Kilo) gab seinen Kampf verletzungsbedingt ab. In seinem zweiten Kampf des Tages überzeugte Leo Eisen (-66 Kilo) mit einer starken Leistung. Durch eine spektakuläre Wurftechnik holte er einen Ippon, nachdem er zu Beginn noch mit einer Wertung zurückgelegen hatte. Erneut war der Ausgleich hergestellt. Fritz Meyer (-90 Kilo) hatte dann gegen einen starken Gegner eine schwere Aufgabe vor sich. Trotz einer sehr guten Leistung und teilweise dominanten Phasen musste er sich am Ende geschlagen geben.

In Ermangelung von Alternativen musste Coach Marco Schmidt (+90 Kilo) zum entscheidenden Duell selbst auf die Matte. In einem auf Sicherheit ausgelegten Kampf konnte der Wemdinger Routinier seinen Kontrahenten in der Bodenlage in einen Haltegriff bringen, aus dem sich der Friedberger nicht befreien konnte. Somit stand das 3:3-Unentschieden gegen die Mannschaft aus Friedberg fest, woraufhin das Rechnen begann. Alle drei Mannschaften waren nun punktgleich, weshalb die Unterbewertung herangezogen werden musste.

Für den TSV Wemding geht ein Traum in Erfüllung

Denkbar knapp, mit einem gewonnenen Kampf mehr als die Friedberger, konnten die Wemdinger Judoka am Ende den schwäbischen Titel feiern. „Für uns geht ein Traum in Erfüllung, nachdem wir den Titel jetzt mehrfach knapp verpasst haben“, freute sich Abteilungsleiter Jörg Fackler, der sein Team vom Mattenrand aus unterstützt hatte. Schmidt dankte in seiner Ansprache den vielen Fans, die den Kämpfern extrem geholfen hätten. Als Ligakämpfer des Jahres wurde zudem Jürgen Jung ausgezeichnet. Dieser ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein wichtiger und verlässlicher Bestandteil der Mannschaft. (AZ)