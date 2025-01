Jugendlicher bedroht Marktleiter in Donauwörth mit dem Tod

Jugendliche klauten Silvesterartikel in mehreren Gesch‰ften Donauwˆrth - Am Silvestervormittag waren zwei 15-jährige Jungen aus einem Nachbarlandkreis zunächst gegen 9.45 Uhr im Kaufland im Neurieder Weg unterwegs. Dort klauten sie zunächst unerkannt insgesamt vier Packungen Böller im Wert von knapp 25 Euro.

Danach setzten sie ihre Diebestour in in der Donaumeile in der Dillinger Straße fort. Als sie dort kurz nach 10 Uhr ebenfalls den Kassenbereich mit entwendeten pyrotechnischen Artikeln passierten, ohne diese zu bezahlen, wurden die Beiden vom Geschäftsführer des Verbrauchermarkts angesprochen. Daraufhin ergriffen die Beiden die Flucht und rannten davon. Einer der beiden Jugendlichen konnte durch einen Mitarbeiter festgehalten werden.

Der zeite Jugendliche kommt zur Donaumeile zurück

Hierbei versuchte der Täter immer wieder, sich loszureißen und bedrohte den Mitarbeiter auch verbal mit dem Tode. Durch die eintreffenden Polizeibeamten wurde der 15-Jährige in Gewahrsam genommen. Sein Komplize kam circa 20 Minuten später freiwillig zum Tatort zurück und stellte sich der Polizei. Da die beiden Jugendlichen noch nicht volljährig waren, wurden sie zur Polizeiinspektion Donauwörth gebracht und von dort deren Eltern verständigt. (AZ)