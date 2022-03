Kaisheim/Augsburg

06:00 Uhr

Kein Einzelfall: Häftling der JVA Kaisheim wegen Drogenpost vor Gericht

Plus Drogenhandel, Körperverletzung und Beleidigungen: Das alles wird einem Insassen der JVA Kaisheim vorgeworfen. Doch das Urteil fällt anders aus als gedacht.

Von Celine Theiss

Drogen sind im Gefängnis keine Seltenheit. Oft handeln Insassen untereinander mit den Rauschmitteln, die von "außen" reingeschmuggelt werden. Teilweise werden in Drogen getränkte leere Papiere getarnt als Brief ins Gefängnis gesendet. Doch wer dahintersteckt, ist meist unklar. So ein Fall hat sich auch in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kaisheim voriges Jahr abgespielt.

