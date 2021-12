Auto kracht in Wand von Supermarkt in Kaisheim

In Kaisheim ist ein ungewöhnlicher Unfall passiert: Einer Frau unterlief ein Missgeschick, in dessen Folge sie gegen die Wand eines Supermarkts krachte.

Einen recht ungewöhnlichen Unfall hat nach Auskunft der Polizei eine Frau mit ihrem Auto in Kaisheim gebaut. Durch ein Missgeschick krachte sie gegen die Wand eines Supermarkts. Der Schaden ist beträchtlich.

Das Unglück passierte am Donnerstag um 10.20 Uhr auf dem Gelände im Gewerbepark. Die 74-Jährige rangierte auf dem Parkplatz rückwärts. Wie die Rentnerin später angab, rutschte sie in diesem Moment mit ihrem Fuß ab und drückte dadurch das Gaspedal des Autos mit Automatikgetriebe komplett durch. Die Limousine beschleunigte stark und stieß mit dem Heck gegen das Gebäude. Dadurch wurde die Leichtbauwand nach innen gedrückt. In dem Geschäft wurden Regale teilweise verschoben. Zahlreiche Waren fielen auf den Boden.

Kunden des Supermarkts bleiben unversehrt

Die Seniorin kam mit dem Schrecken davon. Glücklicherweise blieben auch die Kunden des Supermarkts unversehrt. Der Bereich an der beschädigten Wand wurde abgesperrt. Ein Statiker nahm die Schadstelle in Augenschein. Der Laden konnte geöffnet bleiben.

Die Höhe des Sachschadens steht der Polizei zufolge noch nicht fest. Er dürfte sich mindestens im deutlich vierstelligen Bereich bewegen. (AZ)