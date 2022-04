Kaisheim

19:33 Uhr

Band lässt Publikum in Kaisheim die Musik hören und spüren

Plus Die Marion & Sobo Band entführt das Publikum im Thaddäus mit harmonischen Klängen in fremde Welten.

Von Tanja Sonntag

Wenn man von Gypsy Jazz und Chanson keine Ahnung hat, weiß man nicht, was einen erwartet, als der Geiger, die beiden Gitarristen und der Kontrabassist die Bühne betreten. Zweifelsohne wird man aber positiv überrascht. Denn Marion & Sobo Band entführen das Publikum im Thaddäus in Kaisheim mit ihren harmonischen Klängen in fremde Welten. Diesen Eindruck erzeugt vor allem die angenehme Stimme der Sängerin Marion Lenfant-Preus, die in verschiedenen Sprachen singt. Besonders beeindruckend ist ihr Scat-Gesang, also ihre Improvisationen mit ihrer Stimme.

