Unbekannter wirft Fensterscheibe ein

Erneut hat ein Unbekannter auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Sulzorfer Weg in Bergstetten randaliert. Nach Erkenntnissen der Polizei geschah dies am Mittwoch zwischen 21.45 und 22.30 Uhr. Der Täter warf unter anderem mit einem Stein eine Fensterscheibe am Haus ein. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. Telefon: 0906/706670. (AZ)