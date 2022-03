Kaisheim

vor 17 Min.

Dafür macht die Gemeinde Kaisheim heuer Schulden

Das Strauß-Haus (links) in Kaisheim ist bereits weitgend fertig und wird von der Verwaltung genutzt, am eigentlichen Rathaus (rechts) laufen die Sanierungsarbeiten noch.

Plus Die Marktgemeinde Kaisheim will in diesem Jahr einige Projekte vollenden und ein paar anpacken. Die Kindergarten-Erweiterung gehört nicht dazu.

Von Wolfgang Widemann

Die Rathaus-Erweiterung vollenden, die Dorferneuerung in Gunzenheim abschließen und einen Naturkindergarten errichten - das sind drei Ziele, welche die Marktgemeinde Kaisheim in diesem Jahr anstrebt. Um diese und weitere Projekte finanzieren zu können, muss die Kommune jedoch ordentlich neue Schulden aufnehmen. Ein Vorhaben taucht im Haushalt für 2022 aber nicht auf: die Container-Erweiterung des Kindergartens.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen