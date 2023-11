Kaisheim

17:33 Uhr

Die Musical-Company Kaisheim mit einer fulminanten "Sister Act"-Premiere

Plus Sie sind zurück - Heidi Thum-Gabler und ihre Musical Company. Was sie abliefern, lässt keine Wünsche offen. Glasklare Soli und eine opulente Ensembleleistung.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

Rockende Nonnen im gleißenden Rampenlicht kreisen mit den Hüften, tanzen knackige Choreografien und schmettern selig ihr Credo: "Lass uns die Hände falten und uns sexuell enthalten...". Dazu gesellen sich ein halbseidenes Showgirl, das sich über das karge Klosterleben mokiert ("Heilige Scheiße, was ist denn das für ein Schuppen?"), und ein Ganoven-Quartett mit groteskem Macho-Charme und Griff in den Schritt ... – Es ist Musical-Zeit in Kaisheim, oder – mit anderen Worten: Sie sind wieder da!

Nach vier Jahren Pause meldet sich Heidi Thum-Gabler mit einer großartigen Musical-Inszenierung zurück. Und mit ihr das fleißige Team im Hintergrund sowie ein leidenschaftliches, fantastisches, leistungsstarkes Ensemble auf der Bühne. Corona-Pandemie, beruflicher Ruhestand, die Gründung eines Vereins, die Suche nach einem neuen künstlerischen Zuhause, nach Sponsoren und Mitstreitern, ... all das hat die ungewollt lange Vakanz ausgemacht. Doch nun gibt die Musical-Company Kaisheim Vollgas und knüpft an jene Erfolge an, die die Ära Gabler am Gymnasium Donauwörth geprägt haben. Nach der umjubelten Premiere von "Sister Act" besteht kein Zweifel daran, dass eine grandiose Fortsetzung folgt. Denn diese Inszenierung ist pures Vergnügen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen