Kaisheim

vor 17 Min.

Ein heißes Sommerhoch mit „Tzigan“ im Kaisheimer Thaddäus

Plus Das Gypsy Tango Trio aus Argentinien heizte seinem Publikum kräftig ein. Was das Besondere an diesem temperamentvollen, leidenschaftlichen Auftritt war.

Von Elke Böcker

Ein fast unglaubliches Sommerhoch erlebten die Gäste noch kurz vor dem Ende der wunderbaren Kleinkunst-Saison im Thaddäus in Kaisheim mit dem Gypsy Tango Trio „Tzigan“ aus Argentinien. Die drei Musiker Alejandro Montero (Gitarre, Gesang), David Macchione (Geige, Gesang) und Juan Sans (Akkordeon) aus Cordoba, die bereits im vergangenen Jahre ihre Gäste restlos begeistert hatten, verzauberten ihr Publikum mit traditionellen Tangos aus Buenos Aires, Gypsy- und Roma-Traditionals aus Osteuropa – oftmals in ganz neuer Interpretation.

Die drei nahmen ihre Zuhörer mit auf einen wahrhaft heißen musikalischen Ritt durch Raum und Zeit. Melodien voller Sehnsucht und Schwermut, aber auch voller kraftvoller Vitalität schienen beinah zu berauschen. Alejandro Montero, David Macchione und Juan Sans verwandelten die Bühne des Thaddäus in eine weltumspannende Sound-Maschine, sie begeisterten nicht nur mit ihrem virtuosen Können, sondern auch mit höchst eindrucksvollem, temperamentvollem Zusammenspiel und bei einigen Titeln auch mit klangvollem Gesang in Romani.

