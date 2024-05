Kaisheim

12:21 Uhr

Gemeinderat bittet Kaisheimer Bürgermeister zum Amtsarzt

Plus Nach dem Unfall von Martin Scharr herrscht weiter Ungewissheit, wann oder ob der Rathauschef wieder in sein Amt zurückkehrt. Das sind die aktuellen Entwicklungen.

Von Wolfgang Widemann

Noch immer ist völlig unklar, ob beziehungsweise wann der Kaisheimer Bürgermeister Martin Scharr nach seinem schweren Unfall wieder ins Rathaus zurückkehren kann. Inzwischen hatte Scharr auf Veranlassung des Gemeinderats eine Termin beim Amtsarzt, der feststellen soll, wie es um den Gesundheitszustand und die Genesungsprognose steht.

Der Bürgermeister verunglückte im Juli 2023 in Kaisheim mit dem Fahrrad. Aus ungeklärten Gründen verlor er auf der abschüssigen Strecke zwischen der Bernhardisiedlung und dem Kernort die Kontrolle über sein Elektro-Fahrrad und prallte gegen einen Laternenmasten. Weil sich Scharr auf dem Weg zu einem Konzert der Kaisheimer Musikkapelle im Mükschpark befand, gilt das Unglück als Dienstunfall. Der 54-Jährige erlitt schwerste Verletzungen. Sein rechter Arm ist noch immer gelähmt. Anfang April fanden Untersuchungen in einer Fachklinik in Ludwigshafen statt. Die sollten, so sagte Scharr gegenüber unserer Redaktion, die Grundlage für das weitere Vorgehen bilden, etwa, ob eine weitere Operation nötig ist.

