Häftling reißt einem Beamten in Kaisheim die Haare vom Kopf - ist er schuldfähig?

Plus Ein Gefangener hat in der JVA Kaisheim einen Bediensteten massiv angegriffen, ihm Haare ausgerissen und ihn mit heißem Tee übergossen. Jetzt muss er vor Gericht.

Er solle mit Fäusten auf sein Opfer eingeschlagen, ihm ein Büschel Haare ausgerissen und eine Tasse mit heißem Teewasser entgegengeschleudert haben. So lautet die Anklage gegen einen Häftling, der im März 2021 auf einen Bediensteten der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kaisheim losging. Der war nach dem Vorfall etwa ein halbes Jahr außer Gefecht, da er neben den körperlichen auch psychische Schäden davontrug. Nun wurde der Fall vor dem Amtsgericht Augsburg verhandelt.