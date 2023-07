Kaisheim

vor 32 Min.

Kaisheimer Bürgermeister verunglückt mit Fahrrad schwer

Plus Bei einem Unfall zieht sich der Kaisheimer Bürgermeister Martin Scharr lebensgefährliche Verletzungen zu. Betroffenheit in der Marktgemeinde.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Der Kaisheimer Bürgermeister Martin Scharr ist am Sonntag schwer verunglückt. Der 53-Jährige liegt nach einem Unfall in einer Klinik. In der Marktgemeinde herrscht Betroffenheit.

Der Unfall passierte am Sonntagnachmittag in Kaisheim. Nach Erkenntnissen der Polizei war Scharr gegen 13.50 Uhr auf einem Elektrofahrrad von der Bernhardisiedlung in Richtung Kernort unterwegs. Die Strecke hat ein starkes Gefälle. Scharr benutzte den in diesem Bereich recht breiten Gehweg. Am Ende der Gefällstrecke, etwa 200 Meter vor dem Kaisheimer Ortsschild, verlor der Bürgermeister aus unbekannter Ursache die Kontrolle über das Zweirad und prallte mit dem Kopf voran gegen einen Laternenmasten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen