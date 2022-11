Kaisheim

vor 17 Min.

Kaisheimer Räte entziehen dem Bürgermeister das Vertrauen

Aus den Reihen des Kaisheimer Gemeinderats - hier bei der Sitzung am 15. November - gibt es massive Kritik an Bürgermeister Martin Scharr.

Plus In einem Offenen Brief üben fünf Kaisheimer Gemeinderäte massive Kritik an Bürgermeister Martin Scharr. Es geht um Protokolle, Behauptungen und Ignoranz.

Von Wolfgang Widemann

Im Gemeinderat in Kaisheim ist Feuer unterm Dach. Nach der Sitzung des Gremiums in der vorigen Woche, bei der die Beitragserhöhungen bei der Kinderbetreuung in der Kommune im Mittelpunkt des Interesses standen, haben die fünf Ratsmitglieder der Freien Bürgerstimme (FBS) und der Grünen einen offenen Brief verfasst. Sie üben massive Kritik an Bürgermeister Martin Scharr (PWG). Diese geht über die aktuelle Gebühren-Debatte hinaus. Die fünf Räte beklagen ein Informationsdefizit, Falschbehauptungen und Ignoranz.

