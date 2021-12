Kaisheim

18:29 Uhr

Kindergartenplätze sind knapp - wohin mit den Kindern in Kaisheim?

Ein Ort für einen Kindergarten? Die alte Schule in Gunzenheim gehört der Gemeinde Kaisheim. Das Erdgeschoss ist derzeit weitgehend ungenutzt.

Plus Die Plätze im Kindergarten in Kaisheim reichen bald nicht mehr. Der Gemeinderat sucht nach einer Lösung. Die scheint plötzlich wieder weit entfernt.

Von Wolfgang Widemann

Eines ist klar: Von März an reichen die Kindergartenplätze in Kaisheim nicht mehr aus. Vor einigen Wochen beschloss der Gemeinderat deshalb eine provisorische Lösung. Der Kindergarten sollte einen "Anbau" aus Containern für einen Mehrzweckraum bekommen. Damit könnte der vorhandene Turnraum im Obergeschoss des Altbaus mit als Gruppenraum genutzt werden. Nach einer Sitzung der Ratsmitglieder wenige Tage vor Weihnachten steht fest: Dazu wird es wohl nicht kommen. Stellt sich die Frage: Wie sieht Plan B aus? Eine Antwort hierauf ist schwieriger denn je. Eine teilweise hitzige Diskussion in dem Gremium brachte jedenfalls kein Ergebnis. Mehrere Möglichkeiten stehen im Raum.

