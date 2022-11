Rad eines Lastwagens macht sich auf der B2 selbstständig

Der Fahrer sieht das Rad seines Lastwagens auf Höhe Kaisheim an sich vorbeirollen. Die Polizei hat einen Verdacht.

Großer Schreckmoment auf der B2 bei Kaisheim: In der Nacht auf Montag löste sich ein Rad eines Lastwagens. Laut Polizei war ein 58-Jähriger mit dem 40-Tonner gegen Mitternacht auf der Bundesstraße in Richtung Weißenburg unterwegs, als der Mann auf der Fahrerseite ein Rad an sich vorbeirollen sah. Zuvor hatte er während der Fahrt ein heftiges Schütteln gespürt. Sofort stoppte der 58-Jährige seinen Lastwagen mitten auf der Fahrbahn. Zwei Streifen der Polizei sicherten die Straße drei Stunden lang ab, während eine Fachfirma den Lastwagen reparierte. Gegen 3.10 Uhr am Montag konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Durch das lose Rad wurde kein anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Radmuttern wurden offenbar gelockert

Die Polizei geht aufgrund der Spurenlage davon aus, dass die Radmuttern von einer unbekannten Person gelockert worden seien. Der Lastwagen befand sich vor der Fahrt im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)

