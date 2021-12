Unbekannte dringen in landwirtschaftliches Anwesen ein

In ein landwirtschaftliches Anwesen in Kaisheim wurde eingebrochen. Die Täter warfen zunächst eine Scheibe ein, dann öffneten sie weitere Türen.

Unbekannte Personen haben zwischen Sonntagabend um 19 Uhr und Montagmorgen um 8 Uhr eine Fensterscheibe in einem landwirtschaftlichen Anwesen im Sulzdorfer Weg in Kaisheim eingeschlagen, um in das Gebäude zu gelangen. Das teilt die Polizei mit. Die Täter öffneten im Anschluss das Stadeltor sowie eine Nebeneingangstüre. Die Höhe des Sachschadens und eventuellen Diebstahlschadens ist noch nicht abschließend beziffert. Eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)