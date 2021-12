Kaisheim

Weitere Baulücke in Kaisheim wird geschlossen

Auf dieser Fläche in Kaisheim sollen bald Wohnhäuser gebaut werden können. Damit wird eine Baulücke im Ort geschlossen.

Plus In Kaisheim soll eine weitere Baulücke geschlossen werden und neues Bauland entstehen. Die Gemeinde schafft die Voraussetzungen dafür. Was geplant ist.

Von Wolfgang Widemann

Um neues Bauland zu schaffen, ist die Gemeinde Kaisheim bestrebt, nicht nur neue Wohngebiete auszuweisen, sondern auch Baulücken in den Dörfern zu schließen. Dies soll nun auf einer Fläche im Kernort geschehen. Der Gemeinderat schafft dafür die planungsrechtlichen Voraussetzungen.

