Kölburger Bürger wollen ihren Weiher retten

Wohnbebauung oder Biotop? Innerörtliche Nachverdichtung, oder ein Stück Naturerlebnis? Privatinteresse oder Gemeinwohl? - Mit Fragen wie diesen hat sich der Stadtrat Monheim zu befassen, da eine Bürgerbewegung und der Bund Naturschutz Einspruch gegen eine Erweiterung des Bebauungsplans "Am Hag II" im Stadtteil Kölburg erheben. Dort soll ergänzend zu vier Bauplätzen ein fünfter entstehen, wenn es nach der Stadt geht. Der Bebauungsplan soll in einem beschleunigten Verfahren entsprechend geändert werden. Diese Änderung liegt bis zum 24. April in der Verwaltungsgemeinschaft Monheim (Marktplatz 23, Zimmer 106) für die Öffentlichkeit zur Einsicht aus. Stellungnahmen, Anregungen oder Bedenken können bis zu diesem Termin schriftlich eingereicht werden.

Und das tun die Kölburger derzeit. 53 Erwachsene von insgesamt 118 Bürgern des Dorfs haben sich bereits per Unterschriftenliste gegen die Ausweisung dieses fünften Bauplatzes ausgesprochen. Und zumindest ein Teil von ihnen hat auch vor, den amtlichen Weg des Widerspruchs zu gehen. Warum tun sie das?

Die Bürger wollen den Kölburger Löschteich erhalten

Es geht um den ehemaligen Kölburger Löschteich, der auf diesem Grundstück liegt. Er wird als solcher nicht mehr genutzt, seit die Löschwasserversorgung unter anderem durch einen Hochbehälter gesichert ist. Das Gewässer erfüllt zudem nicht mehr die zeitgemäßen Standards, um zu Löschzwecken herangezogen zu werden. Es soll nun laut Stadt Monheim verfüllt und als Bauplatz ausgewiesen werden.

Allerdings tummeln sich dort Flora und Fauna. In dieser Jahreszeit wirkt der Weiher zwar noch ein wenig unwirtlich, doch bei genauerem Hinsehen lässt sich schon erkennen, wie sich Pflanzen und Tiere auf das Frühjahr vorbereitet haben, um bald mit ganzer Kraft durchzustarten: Die gelbe Schwertlilie treibt bereits kräftig Stängel und Blattwerk aus, die Blätter der Seerose liegen auf der Wasseroberfläche, Rohrkolben spitzen heraus. Dazu ist an etlichen Stellen Gallert von Froschlaich zu erkennen. Mit etwas Fantasie lässt sich erahnen, dass sich das Gewässer in wenigen Wochen zur idyllischen Oase mausern wird. Nachbarn beobachten dort Teichmolche, Grasfrösche, Erdkröten und Libellen, sowie im direkten Umfeld Blindschleichen, Zauneidechsen und Fledermäuse, die auf Nahrungssuche über dem Gewässer flattern. Sogar der Eisvogel soll dort früher schon gesichtet worden sein.

Froschlaich ist an mehreren Stellen im Kölburger Weiher zu finden. Foto: Barbara Würmseher

Nun aber fürchten die Kölburger um dieses Biotop, das zwar nicht offiziell als solches kartiert, aber ob seiner Amphibien registriert sei. Initiiert von Ines Zinsmeister und Änne Kappler hat sich eine Bürgerbewegung formiert, die dagegen ist, den Weiher zugunsten eines Bauplatzes zuzuschütten. Eine Reihe von Bäumen hat die Stadt Monheim bereits in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde abgeholzt, nun wollen die Bürger das weitere Vorgehen verhindern. "Wir wünschen uns, dass der Weiher wie bisher ein Naturerlebnis bleibt", sagt Ines Zinsmeister. Sie und ihre Mitstreiter können sich vorstellen, dass der Ort - erweitert um ein paar Sitzbänke - als Naherholungsgebiet mit Aufenthaltsqualität für Jung und Alt aufgewertet wird und zudem wichtiger Lebensraum für bedrohte Amphibien bleibt. Der See besteht an dieser Stelle seit rund 45 Jahren. Er wird von einer Quelle gespeist und hat "Top-Wasserqualität".

Monheims Bürgermeister Pfefferer will den Blick auf alle Interessen lenken

Rudi Schubert, stellvertretender Vorsitzende des Bund Naturschutz, unterstützt die Bürger. "Es ist völlig anachronistisch, in der heutigen Zeit des Artenschwunds, in der man Feuchtgebiete erhalten will und Moore wieder vernässt, den Lebensraum seltener und bedrohter Tiere ohne jede Notwendigkeit zu zerstören", sagt er. "Wir werten Nachverdichtung innerorts als positiv, ebenso die Ausweisung von Bauplätzen. Aber wir bitten auch, die Amphibienkartierung an dieser Stelle zu berücksichtigen und den Naherholungseffekt für die Anwohner." Schubert schlägt vor, den Teich um etwa einen Meter nach innen zu versetzen und eine neue Spundwand zur Abdichtung einzubauen. Dann hätte auch die Erschließungsstraße für das Neubaugebiet Platz.

Monheims Bürgermeister Günther Pfefferer war am Mittwoch mit einigen Stadträten am Weiher, um sich die Vorbehalte der Bürger anzuhören. Im Gespräch mit unserer Zeitung zeigt er Verständnis für die Interessen der Kölburger. Allerdings sieht er auf der anderen Seite die Kostenfrage. Die Straßenerschließung werde auf die Anwohner umgelegt und da spiele es schon eine Rolle, ob sich vier oder fünf im Neubaugebiet die Kosten teilen müssen. "Mehr kann man dazu heute nicht sagen. Wir müssen die Auslegungsfrist abwarten, dann die Bewertung der Einwendungen und danach werden wir im Stadtrat in öffentlicher Sitzung diskutieren, ob wir die Einwände gelten lassen können. Unsere Entscheidung wird mit Blick auf alle Interessen ausfallen."