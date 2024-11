Junger Mann attackiert Mitarbeiter in Donauwörther Gemeinschaftsunterkunft

In einer Gemeinschaftsunterkunft hat am Mittwoch ein junger Mann einen männlichen Mitarbeiter attackiert. Gegen 20.45 Uhr wiesen zwei Mitarbeiterinnen den 25-Jährigen darauf hin, dass die Toilette nach der Benutzung gereinigt werden muss. Der Mann entgegnete dem, dass er sich von Frauen nichts sagen lasse und schubste sie zur Seite.

Ein männlicher Mitarbeiter kam anschließend dazu. Eine anfängliche verbale Auseinandersetzung zwischen den Männern gipfelte in einem körperlichen Übergriff des 25-Jährigen. Dabei verletzte sich der Mitarbeiter am Kopf und am Bein. Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. (AZ)