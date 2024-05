Der Protest-Winter der Bauern wirkt nach

Plus Auf den Bauernhöfen in der Region ist es zwar ruhig derzeit, aber es ist eine Stille des Abwartens. Es geht um viel, nicht nur für die Landwirtschaft.

Die Proteste der Bauern sind gefühlt weit weg. Der Frühling kommt, alles eitel Sonnenschein, alles gut. Nein, so ist es nicht. In der Tat ist zwar Alltag eingekehrt auf den Höfen im Kreis Donau-Ries, doch der Protestwinter wirkt nach. In zweierlei Hinsicht.

Erstens sollten die Verantwortlichen in der Bundes- und Europapolitik gemerkt haben, dass die Bevölkerung sehr solidarisch hinter den Landwirten stand und wohl weiterhin steht. Die Bauern kurzerhand als passendes Sparpotenzial zu sehen, ist den Menschen nicht vermittelbar. Zurecht. Sie haben ein Gespür dafür, dass es sich bei den Landwirten um einen existenziell notwendigen, nachhaltig zu achtenden Berufsstand handelt. Einen, den ein jedes Land braucht - was man in unseren Zeiten, in denen Diktatoren weltweit auf Konfrontation und Erpressung setzen, umso ernster nehmen sollte. Die Ernährung der Bevölkerung möglichst unabhängig von fragilen Lieferketten sollte demnach spürbar Priorität haben. Die heimischen Bauern zu schützen und zu unterstützen müsste in diesem Zusammenhang mehr als selbstverständlich sein. Da gibt es einiges aufzuholen. Die Politik gibt hier den entscheidenden Rahmen vor.

