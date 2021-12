Impfen gegen Corona: Kinder dürfen es nicht ausbaden müssen

Plus Kinder hat die Pandemie in vieler Hinsicht schwer getroffen. Jetzt müssen sie auch noch ausbaden, dass Erwachsene die eigene Impfung verweigern.

Es ist gut, dass es jetzt eine Möglichkeit gibt, Kinder ab fünf Jahre gegen einen schweren Verlauf von Covid-19 zu impfen. Doch die Gespräche mit Eltern kleiner Kinder haben sich zu diesem Thema verändert. Früher war die Impfung eher als Option bewertet worden. Jetzt fühlen immer mehr Mamas und Papas den dringenden Wunsch, ihre Kinder mit einer Impfung zu schützen und damit auch eine Verbreitung des Virus zu reduzieren - weil sich zu viele Erwachsene nicht haben impfen lassen.