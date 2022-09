Impfzentren im Donau-Ries rüsten auf: Es ist ein kleines Déjà-vu

Plus Schon 2021 hieß es: Impfzentren hochfahren, Termin ausmachen, boostern. Warum es diesen Herbst besser laufen wird.

Geimpft oder nicht, ist schon lange nicht mehr die Frage. Wann und wie oft genesen - das ist mittlerweile der Verlauf eines Gesprächs über Corona. Auch wenn die Immunität laut Aussagen angesehener Mediziner in der Bevölkerung mittlerweile sehr hoch ist - die Ereignisse des vergangenen Herbstes wiederholen sich. Wieder heißt es vor dem Herbst: Impfzentren aus dem Dornröschenschlaf holen, Personal aufstocken, Impfstoff bestellen, Termine vereinbaren.