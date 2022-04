Kommentar

18:00 Uhr

Jugendherberge Donauwörth: Die Zeit der Pandemie wurde nicht genutzt

Gähnende Leere herrscht seit ein paar Jahren in der Jugendherberge Donauwörth. Eine verpasste Chance für den Tourismus der Stadt.

Plus

Von Celine Theiss

Seit Jahren ist die Donauwörther Jugendherberge menschenleer - interessieren tut es aber offenbar kaum jemanden. Während der gesamten Schließung wurden weder Stimmen laut, noch gab es eine öffentliche Diskussion. Es scheint fast so, als hätte es die Stadt nicht nötig, preiswerte Unterkünfte für Touristen anzubieten. Doch die Pandemie hatte große Auswirkungen auf den städtischen Tourismus, der zeitweise komplett zum Erliegen gekommen war. Jetzt wäre die ideale Zeit, den Tourismus in der Stadt mit kostengünstigen Übernachtungsmöglichkeiten zu unterstützen.

