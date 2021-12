Mehr Pragmatismus, bitte

Plus Es gibt Krisen, die fordern pragmatische Lösungen - wie die vierte Corona-Welle. Für Landrat Rößle wäre es erneut eine Chance, sich als Krisenmanager zu beweisen.

Mitten in der vierten Corona-Welle gibt es im Landkreis gerade viele verärgerte Bürgerinnen und Bürger. Denn an empfindlichen Punkten der Pandemiebekämpfung hapert es. Der Hauptgrund liegt an den Entscheidungen, die in München oder Berlin getroffen werden. Dennoch: Es gibt Bereiche, in den sich Landrat Stefan Rößle als Krisenmanager in harten Zeiten beweisen könnte. Doch dazu bräuchte es mehr Pragmatismus. Jetzt heißt es: anschieben, was geht.

