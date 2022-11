Sicherheit schaffen – jetzt!

Plus Die Energiekosten drücken auf die Budgets des Seniorenheime und Krankenhäuser im Kreis Donau-Ries. Die Ampel hat noch keine nachhaltigen Lösungen gefunden.

Die Energiekosten werden zur Zerreißprobe. Für die Politik, für die Gesellschaft. Auch politisch liberal denkende Menschen haben längst erkannt, dass ohne staatliche Rahmensetzung der Ruin für Haushalte und Wirtschaft angesichts der Krisenlage vorprogrammiert wäre. Die Deckelungen der Energiepreise sind daher kein Geschenk, sondern eine notwendige Pflichtaufgabe des Staates, will er denn einen volkswirtschaftlichen Komplettabsturz verhindern.