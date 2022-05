Landkreis

vor 44 Min.

Nur noch 26 Kitas im Landkreis Donau-Ries nehmen am Corona-Pooltest teil

Plus Seit 1. Mai fällt die gesetzliche Pflicht zur Testung weg. Viele Betreuungsstätten verzichten deshalb darauf, wie jetzt im Jugendhilfeausschuss zur Sprache kam.

Von Barbara Würmseher

Nicht überall sorgten die Corona-Pooltests bei ihrer Einführung an Kindertagesstätten für Begeisterung - zumal in der Startphase. Es gab Kritik an langer Auswertungsdauer, auch Irritationen, weil die Ergebnisse mitunter nicht eindeutig waren. Letztlich aber wurden die Pooltests als finanziell günstiger und ressourcenschonender als die Selbsttests akzeptiert. Zum 1. Februar waren sie auf freiwilliger Basis an den Kitas im Landkreis eingeführt worden - 59 Einrichtungen machten anfangs mit, das sind zwei Drittel aller im Donau-Ries.

