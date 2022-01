100 Omikron-Verdachtsfälle im Landkreis Donau-Ries

Plus Die neue Corona-Variante nimmt im Landkreis Donau-Ries langsam Fahrt auf. Amtsärztin Dr. Hesse hat angesichts der anstehenden fünften Welle eine Hoffnung.

Omikron ist auf dem Vormarsch. Davon gehen Medizinerinnen und Mediziner auch im Landkreis Donau-Ries aus. Doch wie präsent ist die Mutante des Coronavirus wirklich - und wie schätzt das Gesundheitsamt Donau-Ries dessen Gefährlichkeit ein?