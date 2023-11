Ambulante Pflegedienste im Landkreis Donau-Ries sind in Not

Steigende Energiekosten, hohe Spritpreise und immer weniger Fachkräfte: So sieht die Lage der ambulanten Pflegedienste auch im Landkreis Donau-Ries aus.

Sie sind für uns da, wenn wir älter werden, helfen, den Alltag zu meistern, unterstützen Pflegebedürftige und deren Angehörige und packen mit an, wo es nötig ist: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ambulanten Pflegedienste. Viele wünschen sich nämlich, auch dann in den eigenen vier Wänden bleiben zu können, wenn sie mehr und mehr auf Hilfe angewiesen sind. In Deutschland leben etwa 4,1 Millionen pflegebedürftige Menschen.

Vier von fünf von ihnen werden zu Hause gepflegt. Die Nachfrage nach ambulanter Pflege hierzulande ist also groß. Auch im Landkreis Donau-Ries gibt es etliche Sozialstationen. Doch was, wenn diese immer mehr Verluste machen und sich aufgrund von steigenden Kosten und Fachkräftemangel kaum noch selbst finanzieren können? Die Krise in der ambulanten Pflege geht auch am Landkreis nicht vorbei.

Der Gewinn ist minimal oder sogar gleich null

Der Caritasverband für den Landkreis Donau-Ries ist neben der Diakonie Donau-Ries wohl einer der größten Anbieter ambulanter Pflege im Kreis. Die Caritas hat um die 150 Beschäftigte, von denen jeder im Schnitt sechs Patienten versorgt. Bei der Diakonie sind es rund 185 Pfleger und Pflegerinnen, die um die 900 Menschen betreuen. Im Schnitt verdient eine Vollzeit-Fachkraft 3200 Euro brutto. Je nach Qualifikation kann das Gehalt dann auf bis zu 4000 Euro steigen. Hinzu kommen Zulagen für Spät- und Wochenenddienste, besondere Aufgaben und vieles mehr. Da es sich bei beiden Vereinen um Wohlfahrtsvereine handelt, ist der Gewinn minimal oder gleich null.

Die Caritas Donau-Ries, die Diakonie Donau-Ries sowie die Sozialstation Rain (gehört zur Caritas, Träger ist aber der Ambulante Kranken- und Pflegevereins Rain und Umgebung) und das St. Vinzenz Nördlingen (eine kirchliche Einrichtung getragen von der Pflege St. Vinzenz Nördlingen) schildern, wie es bei ihnen aussieht.

Die finanzielle Lage in allen vier ambulanten Pflegediensten ist schwierig. Sowohl das St. Vinzenz als auch die Sozialstation Rain haben einen gemeinnützigen Verein im Hintergrund. Beide erzählen, dass es ohne diesen gar nicht möglich wäre, den Dienst aufrechtzuerhalten, denn staatliche Hilfe ist nur gering.

Hohe Kosten und wenige Fachkräfte sind ein Dilemma

Die Energiepauschale von 3000 Euro für die Mitarbeiter müssen sie selbst stemmen. Die Idee sei natürlich für die Angestellten toll, doch für die Träger ein hoher Ausgabe-Posten. Melanie Birle, Leiterin der Ambulanten Pflege St. Vinzenz: "Das sind bei unseren Festangestellten 54.000 Euro." Hinzu kommen hohe Spritpreise, hohe Lebenshaltungskosten und wenige Fachkräfte.

"Wir haben 14 Autos, da kommt einiges an Spritkosten zusammen", erzählt Elke Müller, Geschäftsführerin der Sozialstation Rain. Im Endeffekt würden die Entgelte den Aufwand nicht wirklich abbilden, erklärt Johannes Beck, Geschäftsführer der Diakonie Donau-Ries. Ein kleiner Lichtblick bei der Caritas: Die Gebühren wurden endlich erhöht. Die letzte Erhöhung sei 2021 gewesen.

„Eine Gebührenerhöhung war längst überfällig“, so Elke Müller. Denn es gebe immer mehr Auflagen für die Versorgung, aber auch für die Abrechnung. Das heißt mehr Zeit und mehr Kostenaufwand, der durch die Gebühren jedoch gar nicht refinanziert werden konnte. Für die Diakonie stehen diese Entgeltverhandlungen erst wieder im Jahr 2025 an. Dort heißt es bangen und hoffen.

Und wie sieht ein typischer Tag einer Pflegerin oder eines Pflegers aus? Gegen 7 Uhr geht es los. Medikamente und Pflegeausstattung werden von der Station geholt. Dann gibt es einen dicht gedrängten Tourenplan, in dem festgehalten ist, was wo wann und wie gemacht werden muss. Gegen 14 Uhr endet der Dienst.

Es geht um hochwertige Pflege und um die persönliche Zuwendung

„Das ist aber immer sehr individuell und die Zeiten können auch abweichen“, erklärt Branko Schäpers, Geschäftsführer der Caritas Donau-Ries. Was eine Leistung kosten und wie viel Zeit für sie aufgewendet werden darf, bestimmen die Krankenkassen. Ein straffer Zeitplan. Das Anliegen der Mitarbeitenden ist jedoch natürlich nicht nur fachlich hochwertige Pflege, sondern auch persönliche Zuwendung. „Das sind immer noch Menschsein“, so Schäpers. Wenn dann Zeit gebraucht würde, gehe das eben auf eigene Rechnung.

Durch die körperliche und psychische Belastung und die eher mäßige Entlohnung, die der Job mit sich bringt, wird auch die Fachkraftlage immer schwieriger. Johannes Beck: „Es ist wichtig, dass das Ansehen des Berufes und die Leistungen der Mitarbeitenden für unsere Gesellschaft anerkannt und wertgeschätzt werden.“ Denn der Pflegeberuf sei zwar ein anspruchsvoller, aber auch wahnsinnig toller Job. „Man muss echt was auf dem Kasten haben, um eine gute Pflegekraft zu sein!“, so der Geschäftsführer der Diakonie.

Unter den unverzichtbaren Fachkräften seien leider auch viele ältere Kollegen, die bald in Rente gingen. Da käme dann auch einfach zu wenig nach, erklären Birle und Müller einstimmig. Auch die Diakonie hat die Erfahrung gemacht, dass teilweise Anfragen von Patienten und Angehörigen abgelehnt werden müssen, da nicht genug Personal vorhanden sei.

Auf jeden Fall machen sich die Verantwortlichen Sorgen, wie es weitergeht

Ob man sich Sorgen mache? – Auf jeden Fall! Jahrelange politische Versäumnisse, der Umgang mit der Corona-Pandemie, die Energiekrise und viele weitere Faktoren hätten zu der Krise geführt, in der sich die Pflegedienste heute befinden. Ohne bescheidene Rücklagen und die Hilfe der Vereine könnten die meisten ihre Dienste wohl nicht mehr aufrechterhalten.

Dennoch: Mit einer Schließung in den nächsten zwei Jahren rechnen die Verantwortlichen nicht. „Ich würde das zwar nicht ausschließen. Aber da fallen so viele Faktoren zusammen, die auch sehr flexibel sind. Das kann sich schnell drehen“, meint Melanie Birle. Die Lage sei schwierig. Was bleibt, sei die Hoffnung auf bessere Zeiten.