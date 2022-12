Auflösung unserer Glaskugel: So war das Jahr 2022 tatsächlich

Wie richtig lagen die Leserinnen und Leser mit ihren Prognosen für lokale Ereignisse im Jahr 2022? Hier gibt es die Auflösung, wie es tatsächlich gekommen ist.

Das Jahr 2022 ist so gut wie vorbei. Zeit also, die hellseherischen Fähigkeiten der Leserinnen und Leser der Donauwörther Zeitung auf den Prüfstand zu stellen. Wie es schon gute Tradition ist, stellten wir zehn Ja-Nein-Fragen zu aktuellen Themen aus dem Landkreis Donau-Ries. Die richtige Antwort war dabei aber nicht unbedingt entscheidend: Wer mitgemacht hat, nahm gleichzeitig an einem Gewinnspiel teil. Erneut haben Hunderte Menschen aus der Region die Coupons ausgefüllt und die Redaktion wissen lassen, welchen Ausgang sie voraussehen. 20 Preise warten nun auf ihre neuen Besitzer. Was das Los entschieden hat, lesen Sie im Infokasten. Hier folgt die Auflösung des Zukunftsrätsels.

Kann 2022 der Schwäbischwerder Kindertag in Donauwörth gefeiert werden? Zwei Drittel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer glaubten fest daran, dass nach fünf Jahren endlich wieder das beliebte Kinderfest stattfinden kann. Und sie lagen goldrichtig. Vom 21. bis 24. Juli durfte das Fest gefeiert werden - sogar einen Tag länger als sonst üblich. Und der Wettergott hatte auch Erbarmen - die prognostizierte Hitze war erträglich.





10 Bilder Leserprognose: So wird das Jahr 2022 in Donauwörth Foto: AZ

Wird in Buchdorf das neue Bürgerhaus in der Neuen Mitte auf den Weg gebracht? Hier herrschte unter den Teilnehmern ein klares Stimmungsbild: 72 Prozent sagten "Ja" und müssen dennoch noch ein wenig Geduld beweisen. Denn erst Anfang 2023 möchte der Gemeinderat endgültig entscheiden, ob es gebaut wird. Fördergelder und der Wille sind vorhanden - nur die Finanzierung und das Wie muss noch geklärt werden.





Erhält die Stadt Wemding den Zuschlag für die kleine Landesgartenschau ? Die Hoffnung in der Leserschaft war groß: 70 Prozent tippten hier auf "Ja" und wurden leider enttäuscht. Denn bedauerlicherweise entschied sich die Kommission im August nicht für Wemding , sondern zog Günzburg als schwäbischen Veranstaltungsort vor. Auch in Wemding herrschte Enttäuschung vor, doch die einmal gefassten Pläne sollen nicht in der Schublade verschwinden.



Erreicht der Landkreis eine Impfquote von 75 Prozent? 83 Prozent der Einsendungen hatten bei "Ja" ein Kreuz und dennoch sprechen die offiziellen Zahlen des Landratsamtes eine andere Sprache. Dort wurden knapp 73 Prozent als vollständig geimpft gelistet - allerdings fallen hier Betriebsimpfungen raus. Die Marke von 75 Prozent könnte vermutlich doch geschafft worden sein.





Wird die 100-Millionen-Euro-Baustelle bei Märker wie geplant fertig? Es war eine Baustelle der Superlative und eine Verzögerung wäre sicher teuer geworden. Doch der neue Ofen 8 des Zementwerks in Harburg war wie geplant Ende Juli fertiggestellt. 51 Prozent der Teilnehmenden hatten das vorausgesehen.





Es war eine Baustelle der Superlative und eine Verzögerung wäre sicher teuer geworden. Doch der neue Ofen 8 des Zementwerks in war wie geplant Ende Juli fertiggestellt. 51 Prozent der Teilnehmenden hatten das vorausgesehen. Wird 2022 wieder einmal ein Bauantrag für ein Windrad im Landkreis gestellt? 57 Prozent der ausgefüllten Einsendungen zeigten ein Kreuz bei "Ja". Zwar gibt es bereits konkrete Pläne für fünf Windräder im Waldgebiet Baar zwischen Münster und Holzheim. Doch zum Bauantrag ist es bisher noch nicht gekommen.

Findet der TSV Bäumenheim bei seiner nächsten Mitgliederversammlung wieder einen neuen Vorsitzenden? Auf 77 Prozent der Coupons wurde das bejaht und haben es richtig vermutet. Joachim Hill war der Retter in letzter Minute und löste das Führungsproblem des Vereins Anfang Mai auf der Mitgliederversammlung. Er ist seitdem Vorsitzender.

Bekommt der Geopark Ries das Label " Unesco Global Geopark" verliehen? Der Glaube bei den Menschen wurde belohnt: 74 Prozent waren überzeugt, dieses Mal klappt es mit der Bewerbung - und im April kam die gute Nachricht.

Schaffen die Fußballer des FC Mertingen den Klassenerhalt in der Bezirksliga ? Leider nein - mittlerweile ist die Mannschaft sogar in der Kreisliga massiv abstiegsgefährdet. Dass es so kommt, glaubten die wenigsten. 57 Prozent tippten auf den Klassenerhalt.

