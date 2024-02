Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Besonderes Angebot: Das hat es mit der Hochzeit "to go" auf sich

Plus Die drei evangelischen Donau-Ries-Dekanate bieten im April eine Art "Drive-in-Heirat". Was dahintersteckt, wer kommen darf und wie das Ganze ablaufen soll.

Von Thomas Hilgendorf

Hochzeit und Heiraten, das ist im besten Fall etwas fürs Leben. Ein unvergesslicher Tag, der – wenn nur irgend möglich – perfekt sein sollte. Zugegeben: Es ist auch viel Aufwand. Blumenschmuck, passende Lieder und Worte suchen und vielleicht auch der Gedanke, ja schon länger nicht in der Kirche gewesen zu sein. Das Letztere sowie vielleicht auch die Angst vor zu hohen Kosten schreckt einige Paare ab, sich in einem Gotteshaus das Jawort zu geben. Für sie gibt es an einem speziellen Tag im April im Landkreis Donau-Ries eine Lösung.

"Einfach heiraten" lautet das Projekt der evangelischen Landeskirche, das heuer das erste Mal in der Region von sieben Pfarrerinnen und Pfarrern aus den drei Dekanaten Donauwörth, Nördlingen und Oettingen umgesetzt wird. An einem Tag, an einem Ort. Doch der Reihe nach. Pfarrer Heiko Seeburg lebt so idyllisch, wie man es vielleicht aus dem Bilderbuch kennt. Das Pfarrhaus, das er gemeinsam mit seiner Frau Katharina und den drei Kindern bewohnt, liegt direkt an der Erlöserkirche in Deiningen. Davor Blumenbeete, ein kleiner Platz, das kleine, aber feine, weiße Kirchlein mitten im Ries; alles wirkt irgendwie heimelig und familiär. Vielleicht fiel deshalb die Wahl auf Deiningen für das Projekt. Am 24.4.24 – man muss das Datum der Einfachheit halber so schreiben – trauen sieben evangelische Geistliche hier so viele Paare wie nur möglich, den ganzen Tag über. Man kann sich anmelden, kann aber auch spontan vorbeikommen und dabei den Bund fürs Leben schließen. Hochzeit für Kurzentschlossene, Eilige oder ganz einfach: alle.

