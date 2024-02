Viele Raser auf der B25: Polizei im Landkreis zieht Blitzer-Bilanz

Plus Die Polizei erwischt im Jahr 2023 im Donau-Ries-Kreis einige Tausend Temposünder. Wo die Schwerpunkte liegen und wer der traurige Spitzenreiter ist.

Die Polizei hat im vergangenen Jahr auf den Straßen im Donau-Ries-Kreis wieder Tausende von Temposündern erwischt. Einige Hundert Verkehrsteilnehmer rasten derart, dass sie sich Fahrverbote eingehandelt haben. Ein Geschäftsmann übertraf dabei alle: Er raste mit 217 Kilometern pro Stunde auf der B25 bei Donauwörth.

Überhaupt die B25. Die kristallisierte sich für die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth, die für die Landkreise Donau-Ries und Dillingen zuständig ist, 2023 als Schwerpunkt heraus. Man habe an einigen Stellen der Bundesstraße auffällig viele Verstöße festgestellt, berichtet Ludwig Zausinger, Leiter der Dienststelle.