Blitzmarathon 2023 am Freitag: Hier wird im Landkreis Donau-Ries geblitzt

Es ist wieder Blitzmarathon. An 20 Messstellen im Landkreis sollten Autofahrer am 21. April besonders aufpassen. Wir zeigen, wo geblitzt und kontrolliert wird.

Autofahrer aufgepasst – am Freitag, 21. April, findet in Bayern und auch im Landkreis Donau-Ries erneut ein Blitzmarathon statt. Ab 6 Uhr morgens wird im gesamten Freistaat an ausgewählten Stellen das Tempo der Verkehrsteilnehmer gemessen. Erneut veröffentlicht das bayerische Innenministerium vorab die gemeldeten Messstellen. Im Landkreis Donau-Ries sind erneut 20 Punkte genannt, an denen Blitzer aufgestellt werden oder Beamte der Verkehrspolizei unterwegs sind – davon jeweils drei in Donauwörth und in Nördlingen. Neu dazugekommen in der Liste ist Oberndorf und die B466 bei Nördlingen.

Der Blitzermarathon 2023 ist eine europaweite Aktion. Koordiniert wird der "Speedmarathon" vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk Roadpol. Bayern beteiligt sich im Rahmen des bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 "Bayern mobil – sicher ans Ziel" an diesem 24‑Stunden-Blitzmarathon. Auch andere Bundesländer nehmen an der Aktion gegen Raser teil.

In Bayern gibt es beim Blitzmarathon etwa 1800 Messstellen

Angekündigt sind die bayernweit verstärkten Geschwindigkeitskontrollen bis Samstag, 22. April, 6 Uhr. Insgesamt kontrollieren etwa 2000 Polizistinnen und Polizisten sowie Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung die Geschwindigkeit an zirka 1800 möglichen Messstellen. Bekanntermaßen halten sich dank medialer Berichterstattung im Vorfeld die Autofahrer weitgehend an die Tempolimits und fast niemand wird geblitzt. 2022 gingen der VPI vor allem ausländische Lkw-Fahrer ins Netz, die wohl von der Aktion nichts mitbekommen hatten.

An folgenden Orten im Landkreis Donau-Ries werden voraussichtlich Blitzer stehen:

Alerheim / Fessenheim : Staatsstraße 2221, zwischen Alerheim und Fessenheim

Deiningen : Hauptstraße, St. 2213

Deiningen : St. 2213, zwischen Fessenheim und Deiningen

Donauwörth : B16 OT Riedlingen/Posthof, Zufahrt Naherholungsgebiet

Donauwörth : Bundesstraße 25 / Binsberg

Donauwörth / Monheim : Bundesstraße 2 , zwischen Donauwörth und Monheim

Fünfstetten : Kreisstraße DON 20, zwischen Sulzdorf und Wemding

Harburg : Bundesstraße 25, zwischen Harburg und Möttingen

Marktoffingen : B25 Ortsdurchfahrt

Möttingen : Ortsdurchfahrt



Nördlingen : Innerer Ring, Wemdinger Straße

Nördlingen : Kerschensteiner Straße

Nördlingen : B466, Höhe Löpsingen

Oberndorf : Mertinger Straße

Oettingen : St2221, zwischen Oettingen und Auhausen , Höhe Einmündung Lehmingen

Rain: B16 Richtung Burgheim

Tapfheim : B16 zwischen Tapfheim und Donauwörth



Wallerstein : B25

Wechingen : Staatsstraße 2221, Ortsdurchfahrt

Wemding : Staatsstraße 2213 zwischen Fessenheim und Wemding .

Mit einem Dienstfahrzeug samt Videokamera unterwegs sind die Beamten der VPI auf folgenden Bundesstraßen. Im Falle einer Geschwindigkeitsüberschreitung würden die Beamten die Fahrer stoppen und verwarnen.

