Landkreis Donau-Ries

vor 49 Min.

Brezenverkäufer aus Donauwörth ist Teil der großen Wiesn-Familie

Plus Markus Döbler stammt vom Schöttle-Hof, sein Zuhause für zwei Wochen ist aber nun wieder das Oktoberfest in München. Dort hat er seit Jahren seinen festen Platz.

Von Manuel Wenzel Artikel anhören Shape

Den Anstich am Samstagmittag übernimmt ein gebürtiger Rainer in Person von Oberbürgermeister Dieter Reiter, und auch sonst steckt einiges aus der Region auf dem Oktoberfest. Klar, die meisten dürfte es als normale Gäste nach München ziehen. Zum Essen, Trinken, Feiern oder Flanieren machen sich auch nach der zweijährigen Corona-Pause sicher wieder Tausende aus dem Landkreis Donau-Ries auf den Weg in die Landeshauptstadt. So mancher hat aber auch eine andere Rolle inne beim größten Volksfest der Welt. So wie Markus Döbler. Seine Heimat ist eigentlich der Schöttle-Hof zwischen Donauwörth und Kaisheim, sein Zuhause in den nächsten zwei Wochen aber ist die Wiesn.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen