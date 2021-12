Corona: Wo kann ich mich über die Feiertage testen lassen?

Weihnachten und Silvester sind für die meisten Menschen die Zeit, die sie im Kreis ihrer Familie und Freunde verbringen möchten. Auch dieses Jahr steht das Fest der Liebe und der Jahresstart jedoch wieder im Schatten der Corona-Pandemie. Viele möchten sich daher durch einen Schnelltest absichern, bevor es zum jährlichen Familienessen oder zur Silvesterparty geht. An diesen Standorten im Landkreis wird deshalb auch über die Feiertage getestet:

Donauwörth:

Rain:

Monheim:

Fünfstetten:

Wemding:

Bäumenheim:

Nördlingen:

Auch über Weihnachten bietet das Bayerische Rote Kreuz Antigentests in Nördlingen an. Diese werden im 2. Obergeschoss des Rotkreuzhauses (Bleichgraben 2, Nördlingen) durchgeführt. Am 25. und 26. Dezember wird von jeweils 10 bis 12 Uhr getestet. Für eine zeitsparende Durchführung wird um eine Anmeldung unter https://meintest.brk.de mit der Standortauswahl Nördlingen gebeten.

Die Ries-Apotheke führt über das ganze Feiertags-Wochenende Schnelltests im angrenzenden Forum für Gesundheit durch. Am 24. Dezember wird von 9 bis 11.30 Uhr getestet, sowie am 25. und 26. Dezember von jeweils 8 bis 10 Uhr und 16 bis 18 Uhr. Alternativ bietet die Apotheke auch weiterhin terminfreie Tests im ersten Stock des EGM Centers an. Über die Feiertage ist dies jedoch nur an Heiligabend von 8 bis 12 Uhr möglich.

Die St. Georgs-Apotheke testet am 24. und 31. Dezember von 8.30 bis 12 Uhr und am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag von 9.30 bis 12 Uhr.

Die Stadtapotheke zum Engel führt auch über Weihnachten Schnelltests in der Teststation im Rathaus durch. Für 24. Dezember können Termine zwischen 7 und 13 Uhr ausgemacht werden, für 25. von 9 bis 13 Uhr und für 26. von 9 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr. Eine Registrierung muss online auf der Website https://app.no-q.info/stadtapotheke-zum-engel/checkins vorgenommen werden.