Cyberangriff auf die Stadtwerke Donauwörth erfolgreich verhindert

Das Thema Cybersicherheit hat in den Kommunen im Landkreis Donau-Ries mittlerweile hohe Priorität. Wie relevant das ist, zeigt ein Fall von diesem Sommer.

Wie wichtig es ist, dass Mitarbeiter der kommunalen Verwaltungen und Betriebe auf Cybersicherheit geschult werden, zeigt ein Fall aus dem Juli 2022. Nach Mitarbeiterschulungen im Rahmen eines landkreisweiten Projektes konnten zahlreiche potenziell gefährliche E-Mails und Links erkannt werden. Zudem wurde ein gezielter "Social Engineering" Angriff auf die Stadtverwaltung Donauwörth erfolgreich verhindert. Wären die Beschäftigten auf die gefälschten Betrugs-E-Mails hereingefallen, wäre ein finanzieller Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden.

Nicht überall ging das so glimpflich aus: Berichte über wochenlange Probleme nach Cybervorfällen wie zum Beispiel in der Marktgemeinde Bissingen und bei den Stadtwerken in Dillingen verdeutlichen den steigenden Stellenwert der Informationssicherheit. Auch aus dem aktuellen Lagebericht des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) geht hervor: "Noch nie war die Gefährdungslage im Cyberraum so hoch wie jetzt".

Fünf Verwaltungen im Landkreis Donau-Ries haben sich gegen Cyberangriffe fit machen lassen

Die Kommunen im Landkreis Donau-Ries haben den Bedarf erkannt und eine gemeinsame Informationssicherheitsbeauftragte (ISB). Aktuell werden 17 Projekte durch die beiden Expertinnen Maria Baturova und Helge Rabe betreut. Nach und nach wurden die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen in den Verwaltungen eingeführt. Nun werden die Nachweise der Informationssicherheitskonzepte durch externe Zertifizierungen oder durch das bayerische Siegel "Kommunale IT-Sicherheit" erbracht.

Fünf Verwaltungen im Landkreis Donau-Ries haben dieses Jahr erfolgreich Informationssicherheitskonzepte auf der Basis von CISIS12 (Compliance-Informations-Sicherheits-Management-System in 12 Schritten) des bayerischen IT-Sicherheitsclusters eingeführt. Nach einem Audit durch die externe Zertifizierungsgesellschaft DQS Ende Juni 2022 wurde den Verwaltungen ein entsprechendes Zertifikat ausgestellt.

Diese Zertifizierung dient als Nachweis, dass sich die Verwaltungen den Herausforderungen der Digitalisierung und Informationssicherheit stellen. Durch klare Zuständigkeiten, Prozesse und Dokumentation wird einerseits das Risiko eines Vorfalls reduziert und anderseits die Fähigkeit verbessert, nach einem Cybersicherheitsvorfall den Geschäftsbetrieb möglichst schnell und effizient wiederherstellen zu können.

Die Zeiten, als man EDV "nebenbei mitgemacht hat", sind definitiv vorbei. Die Digitalisierung der Verwaltung erfordert spezielles Fachwissen und Zeit, um alle IT-Systeme sicher betreiben zu können. Die Absicherung der Technik nach den Vorgaben des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gehört zu den wichtigsten Aufgaben der EDV-Administratoren. (AZ)