Der Bauernverband ernennt Ruth Meißler zur Ehrenkreisbäuerin

Bei einem Ehrungsabend würdigt der Kreisverband Donau-Ries des Bayerischen Bauernverbands zahlreiche Mitglieder. Vor allem eine Frau steht im Fokus.

Bei einem Ehrungsabend in Wemding hat der Kreisverband des Bayerischen Bauernverbands (BBV) zahlreiche Mitglieder gewürdigt. Im Mittelpunkt stand die Ernennung von Ruth Meißler zur Ehrenkreisbäuerin.

Die neue Kreisbäuerin Nicole Binger betonte, dass das Ehrenamt nicht selbstverständlich, aber umso wichtiger sei. Kreisobmann Karlheinz Götz dankte allen Ortsbäuerinnen und Ortsobmännern für ihren Einsatz und ihre Bereitschaft. Er zollte den Anwesenden seinen persönlichen Respekt, indem er darauf hinwies, dass das Ehrenamt die Menschen verbinde und Grenzen überwinde.

Landrat-Stellvertreterin Claudia Marb sagte, die im BBV ehrenamtlich Tätigen seien das Sprachrohr, die Ansprechpartner und die Unterstützer auf vielen Ebenen des täglichen Lebens. Nur durch die Vielzahl des Ehrenamts funktioniere die Gesellschaft. Bezirksbäuerin Christiane Ade verwies darauf, dass das Ehrenamt in Deutschland und Bayern zur tragenden Säule gehört. Diese Tätigkeit bringe aber auch Belastungen mit sich. Umso wichtiger sei es, Danke zu sagen.

Ruth Meißler ist seit Jahrzehnten ehrenamtlich für die Landwirtschaft tätig

Besonderer Dank an diesem Abend galt der ehemaligen Kreisbäuerin Ruth Meißler, die zur Ehrenkreisbäuerin ernannt wurde. Die Nördlingerin war zehn Jahre stellvertretende Ortsbäuerin, 30 Jahre Ortsbäuerin in Nördlingen, zehn Jahre stellvertretende Kreisbäuerin und 15 Jahre Kreisbäuerin. Allein diese ehrenamtlichen Tätigkeiten summieren sich auf 65 Jahre. Ruth Meißler war schon in der Landjugend tätig und seit 2008 ist sie im Kreistag ein Sprachrohr für die Belange der Landwirtschaft. Kreisvorstand und Geschäftsstelle des BBV überreichten eine Stele mit dem Abbild von Nördlingens Stadtmauer und einen Gutschein für eine Heißluftballonfahrt.

Ebenfalls gewürdigt wurden die ausgeschiedenen Mitglieder des BBV-Kreisvorstands sowie die Ortsobleute. Insgesamt wurden an diesem Abend 120 Ortsbäuerinnen und Ortsobmänner für Ihre fünf- bis 35-jährige Tätigkeit im Ehrenamt des BBV ausgezeichnet. Für 15 Jahre aktive Arbeit im BBV bedankte sich der Verband mit der Urkunde und der Anstecknadel "Silberne Ähre" bei den Mitgliedern. Das Streichertrio der Musikschule Donauwörth umrahmte den Abend musikalisch. (AZ)