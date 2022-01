Landkreis Donau-Ries

06:30 Uhr

Der Dezember im Raum Donauwörth war vor allem eines: Neblig

Plus Wetterexperte Werner Neudeck nimmt den Dezember genau unter die Lupe. Dieser war zu neblig und zu dunkel - und an einem Tag sehr schneereich. Das hatte Folgen.

Von Werner Neudeck

Der Dezember 2021 ist, bei für die Jahreszeit zu hohen Temperaturen, ein eher unerfreulicher Monat mit zahlreichen Nebel- und Hochnebeltagen gewesen. Dieses Fazit zieht der Wetterbeobachter Werner Neudeck aus Donauwörth-Riedlingen.

"Ein starker Temperaturanstieg am 1. Dezember ließ den Schnee des Vortages schnell wegschmelzen und am Tag darauf wurden wir von längerem Sonnenschein verwöhnt", so Neudeck. In der Nacht des 4. Dezembers kam es dann zum ersten merklichen Schneefall. Doch erneut steigende Temperaturen ließen auch hier den Schnee schnell tauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen