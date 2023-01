Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Der größte Hausärztemangel Schwabens herrscht nördlich von Donauwörth

Hausärzte fehlen im Landkreis Donau-Ries, zumindest in manchen Gebieten.

Plus In vielen Kommunen im Donau-Ries-Kreis gibt es ausreichend Mediziner. Aber eine Gegend ist unterversorgt. Warum ein Hausarzt aus Wemding vorsichtig optimistisch ist.

Die Hausärztin oder der Hausarzt sind für die meisten Menschen bei gesundheitlichen Problemen die erste Anlaufstelle. Dementsprechend wichtig ist es für die Lebensqualität einer Region, dass es genügend Mediziner gibt. Im Landkreis Donau-Ries ist das ein Problem. Denn in manchen Gebieten gibt es viel zu wenige davon, wie eine aktuelle Auswertung zeigt (siehe Karte). Von den vier Versorgungsbereichen im Landkreis schneidet die Region nördlich von Donauwörth am schlechtesten ab. Bei gerade einmal 74 Prozent liegt der Versorgungsgrad hier – der schwächste Wert in ganz Schwaben, der drittschlechteste Bayerns.

