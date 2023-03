Die Rosetti-Festtage starten in eine hochkarätige Konzertreihe

Vom 8. bis 11. Juni wird der Komponist Antonio Rosetti wieder in den Mittelpunkt gerückt. Er war zu seiner Zeit so namhaft wie Wolfgang Amadeus Mozart.

Vor rund 250 Jahren war Antonio Rosetti Hofkapellmeister am fürstlichen Hof in Wallerstein. Damals schon galt er als hervorragender Komponist und war so bekannt wie Wolfgang Amadeus Mozart. Dennoch geriet er später in Vergessenheit. Die Internationale Rosetti-Gesellschaft ändert das seit vielen Jahren, vor allem mit den jährlichen Rosetti-Festtagen im Juni. Sein Werk wird in Kammermusik- und Orchesterkonzerten sowie Liedermatinéen und Chor-Aufführungen einem breiten Publikum zugänglich gemacht.

Auch 2023 haben die Organisatoren fünf hochkarätige Konzerte am langen Fronleichnams-Wochenende (Donnerstag, 8. Juni, bis Sonntag, 11. Juni) organisiert. Der Vorverkauf für die 23. Rosetti-Festtage hat jetzt begonnen. Bestellungen werden von Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, bei der Raiffeisen-Volksbank unter Telefon 09081/8019-6901, oder Mai. gg@rosetti.de entgegengenommen. Weitere Informationen unter www.rosetti.de.

Hochkarätige Künstler gastieren an fünf attraktiven Spielstätten

Bei den Konzerten treffen sich hochkarätige Musikerinnen und Musiker rund um Rosettis ehemalige Wirkungsstätten. So sind sicherlich auch die Architektur und Ausstattung des im 18. Jahrhundert errichteten Fürstensaals auf Schloss Harburg oder der Saal im ehemaligen Deutsch-Orden-Sitz Schloss Reimlingen würdige Orte. Als neue, attraktive Spielstätte dient erstmals die kürzlich renovierte Wemdinger Stadtpfarrkirche St. Emmeram. Und das ist das Programm im Einzelnen:

Donnerstag, 8. Juni, 19.30 Uhr: Parnassus Akademie - Kammermusik für Streicher, Stadtkirche St. Blasius, Bopfingen.

Freitag, 9. Juni, 19.30 Uhr: Ensemble12, Musik für Chor und Bläser, Pfarrkirche St. Salvator, Nördlingen.

Samstag, 10. Juni, 11 Uhr: Liedermatinée mit Anna-Lena Elbert (Sopran) und Amadeus Wiesensee (Klavier), Schloss Reimlingen.

Samstag, 10. Juni, 19.30 Uhr: Orchesterkonzert mit dem Bayerischen Kammerorchester (Leitung Johannes Moesus). Stadtpfarrkirche St. Emmeram , Wemding .

Orchesterkonzert mit dem Bayerischen Kammerorchester (Leitung Johannes Moesus). Stadtpfarrkirche , . Sonntag, 11. Juni, 18 Uhr: Stuttgart Winds - Kammermusik für Bläseroktett, Fürstensaal auf Schloss Harburg . (AZ)

