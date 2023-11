Diese Weihnachtsmärkte finden 2023 im Kreis Donau-Ries statt

Im gleichen Zeitraum, von Donnerstag, 14. Dezember, bis Sonntag, 17. Dezember, findet der Romantische Weihnachtsmarkt auf der Insel Ried in Donauwörth statt. Kunsthandwerker, Musiker, Vereine, Gastronomen und die Museen bieten weihnachtliche Besonderheiten und Genüsse. Besonders stimmungsvoll wird es in den Abendstunden, wenn Hunderte Kerzen erleuchten. Das Heimatmuseum bietet in diesem Jahr bei freiem Eintritt unter dem Motto „Kinderweihnacht im Heimatmuseum“ ein abwechslungsreiches Programm. In der Weihnachtswerkstatt können Kinder kreative Scherenschnitte anfertigen. Am Freitagnachmittag werden Weihnachts- und Wintergeschichten erzählt, am Samstag steht ein Puppentheater auf dem Programm, und am Sonntag zeigen die Kinder und Jugendlichen vom Theater Donauwörth „Computerengel – Himmlische Kids“ und „Was ist Weihnachten?“. Geöffnet ist der Markt von Donnerstag bis Samstag von 12 bis 20.30 Uhr, am Sonntag von 12 bis 20 Uhr. (mit AZ)