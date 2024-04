Landkreis Donau-Ries/Dillingen

Kripo-Chef legte bei Jagd auf Verbrecher auch Nachtschichten ein

Plus Michael Lechner, Leiter der Kripo Dillingen, hat einen neuen Job. Warum ihm der Abschied aus Nordschwaben schwerfällt und welche Fälle ihm in Erinnerung bleiben.

Von Wolfgang Widemann

Fast sechs Jahre lang hat Michael Lechner die Kriminalpolizei-Inspektion Dillingen geleitet. Die besteht seit 1977, ist für die Landkreise Donau-Ries und Dillingen zuständig und zählt zu den kleinen Kripo-Dienststellen in Bayern. Nun hat der Kriminaloberrat diese wieder verlassen und nimmt nach eigenen Angaben eine für ihn äußerst wichtige Erkenntnis mit: Die Qualität der Arbeit der Beamtinnen und Beamten in der ländlichen Region sei der in den Metropolen ebenbürtig. Oder anders ausgedrückt: Die Kriminaler in Nordschwaben könnten trotz geringerer personeller Ressourcen auch große und schwierige Fälle lösen. Davon gab es in den vergangenen Jahren einige.

Michael Lechner wechselt nach Augsburg und übernimmt dort die Polizeiinspektion (PI) 6. Seine Hauptaufgabe werde sein, zwei große Dienststellen unter einen Hut zu bringen. Denn schon bald sollen in einem Gebäude, das neu gebaut wird und kurz vor der Vollendung steht, zwei Inspektionen zur PI Augsburg West zusammengeführt werden. Der neue Job sei für ihn "eine einmalige Chance und eine neue Herausforderung", so der bisherige Kriminaloberrat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

