Landwirte feiern Abschluss - und ein Urgestein des AELF seinen Abschied

Bei ihrer Abschlussfeier in Bissingen werde 36 frischgebackene Landwirtinnen und Landwirte freigesprochen und ein langjähriger AELF-Mitarbeiter verabschiedet sich.

Auf einer Freisprechungsfeier in Bissingen erhielten 36 fertig ausgebildete Landwirtinnen und Landwirte ihre Zeugnisse und Gehilfenbriefe. Zu ihrem erfolgreichen Berufsabschluss gratulierten ihnen der Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen Reinhard Bader, der stellvertretende Leiter der Berufsschule Höchstädt Markus Bäuml, der Leiter des Bereichs Landwirtschaft an der Regierung von Schwaben Josef Schnell, der Dillinger Kreisobmann Klaus Beyrer und sein Donau-Rieser Amtskollege Karlheinz Götz.

Zwölf Absolventinnen und Absolventen stammen aus dem Kreis Donau-Ries, 21 aus dem Landkreis Dillingen und drei aus weiteren Landkreisen. 26 haben die Ausbildung zum Landwirt als Lehrling abgeschlossen, zehn über den zweiten Bildungsweg. Die drei Prüfungsbesten wurden mit Urkunden ausgezeichnet: Tanja Käßmeyer (Nenningshof), Leonhard Miller (Erlingshofen) und Elisabeth Schmid (Rehling). Außerdem erhielten sie Präsente von John Deere über Wekea Landtechnik GmbH, vom Naturland-Verband und von der BayWa Agrartechnik Südbayern. Angelina Libal erhielt einen Preis des Dillinger Bauernverbands für das beste Berichtsheft. Für die besten Berufsschulnoten bekamen acht Schülerinnen und Schüler eine Staatspreisurkunde von der Regierung von Schwaben: Benedikt Deisenhofer (Hirschbach), Tom Götzfried (Bronnen), Tanja Käsmeyer (Nenningshof), Tobias Kinzler (Lauingen), Angelina Libal (Burghagel), Sarah Mährle (Nähermemmingen) und Leonhard Miller (Erlingshofen). Michael Wagner ( Wertingen) wurde zusätzlich mit einem Staatspreis in Höhe von 75 Euro bedacht.

Heinz Merklein verlässt den AELF Nördlingen-Wertingen

Der Abschluss des Ausbildungsjahrgangs wurde auch zum Abschied für Heinz Merklein, der bislang als Berater für Bildungsfragen am AELF Nördlingen-Wertingen tätig war und jetzt an die Regierung von Mittelfranken versetzt wurde. Merklein blickte auf 28 Jahre Beratung zurück, die aus verschiedenen Aufgaben von der Schweinehaltung über das Förderwesen und die Bullenmast bis zuletzt elf Jahre Bildungsberatung in den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries reichten. Auf der Abschlussfeier in Bissingen stellte sich seine Nachfolgerin am AELF, Ingrid Rosenbauer, vor. (AZ)