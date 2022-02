Donau-Rieser Ärztin: "Familien brechen beim Thema Corona auseinander"

Plus Amtsärztin Dr. Raffaella Hesse schaut nicht nur auf die Corona-Fallzahlen. Die psychischen Folgen für Familien und Freundschaften seien "oftmals unterschätzt".

Zwar scheint der Höhepunkt der Omikron-Welle im Landkreis nahe, doch Tausende Personen im Landkreis sind infiziert und müssen sich isolieren oder in Quarantäne begeben. In Schulen und Kindergärten ist die Lage besonders angespannt. Mit Sorge blickt Amtsärztin Dr. Raffaella Hesse auch auf die nahenden Faschingsferien und auf die psychischen Folgen der Pandemie.