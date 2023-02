Landkreis Donau-Ries

18:30 Uhr

Donau-Rieser Landrat: "Die Flüchtlingslage ist sehr angespannt"

Plus Der Landkreis Donau-Ries hat sein Soll an Geflohenen aus der Ukraine längst nicht erfüllt. Doch schon jetzt fehlt es an Wohnraum. Man hofft auf den Flüchtlingsgipfel.

Von Barbara Wild

Wenn am Donnerstag Vertreter aus Bund und Ländern zum Flüchtlingsgipfel zusammenkommen, wird auch der Donau-Rieser Landrat Stefan Rößle sehr aufmerksam nach Berlin blicken. Längst hat sich in der Region das Flüchtlingsthema zu einem Dauerproblem entwickelt. Denn es fehlt schlicht an Platz für die Menschen aus der Ukraine und vielen weiteren Ländern. "Die Lage ist nach wie vor sehr angespannt. Eine schnelle Lösung für die Not an Unterkünften ist nicht machbar und auch nicht in Sicht", sagt Rößle gegenüber dieser Redaktion. An den Gipfel hat er klare Erwartungen.

